Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB 52

Mönchengladbach, 21.12.2023, 16:42 Uhr, BAB 52 FR Roermond (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am späten Donnerstagnachmittag auf der BAB 52 in Fahrtrichtung Roermond kurz vor dem Kreuz Mönchengladbach zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Dabei wurde eine Person aus dem auffahrenden PKW leicht verletzt, die beiden Personen aus dem anderen PKW blieben unverletzt. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde die verletzte Person durch ein Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Weiterhin wurde die Einsatzstelle durch die Feuerwehr ausgeleuchtet, der Brandschutz sichergestellt und ein Batteriemanagement betrieben. Auf Grund des Unfalls musste eine der beiden Richtungsfahrbahnen gesperrt werden, wodurch im Feierabendverkehr ein längerer Rückstau folgte. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Martin Bonn

