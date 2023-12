FW-MG: Feuer im Außenbereich eines Industriebetriebes

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Rheindahlen, 20.12.2023, 22:08 Uhr, Erkelenzer Straße (ots)

Am Abend des 20.12.2023 erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach ein Notruf aus einem Industriebetrieb mit einer Feuermeldung. Im Außenbereich einer Produktionshalle hatte eine Anlage zur thermischen Abgasnachbereitung Feuer gefangen. Die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach entsandte daraufhin mehrere Einheiten zur Einsatzstelle nach Rheindahlen. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte im Bereich der Anlage zur thermischen Abgasnachbereitung eine Rauchentwicklung festgestellt werden. Personen waren nicht gefährdet. Durch den Produktionsleiter wurde die Anlage vor Eintreffen der Einsatzkräfte bereits außer Betrieb genommen. Im rückwärtigen Bereich der Anlage konnte schließlich offenes Feuer erkundet werden. Umgehend wurde ein Löschangriff eingeleitet und die bauliche Verbindung zur Produktionshalle mit einem Strahlrohr abgesichert. Es kam zu keinem Eintritt von Feuer oder Rauch in das Produktionsgebäude. Um an den Brandherd zu gelangen, musste die Außenhaut der Anlage mühsam mittels Brechwerkzeug geöffnet werden. Das Feuer konnte schließlich vollständig gelöscht werden und die Einsatzstelle an den Betriebsverantwortlichen übergeben werden.

Während der Löschmaßnahmen wurde eine Wachbesetzung der Feuer- und Rettungswache II (Holt) durch die Einheit Günhoven/Kothhausen der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt.

Im Einsatz waren die Löschzuge der Feuer- und Rettungswache II (Holt) und Rheydt (III), Sonderfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Rheindahlen, Günhoven/Kothhausen und IuK der Freiwilligen Feuerwehr, drei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Malte Ammernick (Zugführer in Ausbildung) und Brandoberinspektor Alexander Keuter

