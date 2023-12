Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf dem Dohrweg erfordert Rettungsmaßnahmen

Mönchengladbach-Uedding, 20.12.2023, 21:50 Uhr, Dohrweg (ots)

Am späten Abend erreichte die Leitstelle die Meldung über einen Verkehrsunfall auf dem Dohrweg. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine Kollision zwischen zwei Fahrzeugen an einer T-Kreuzung. Die Wucht des Aufpralls schleuderte eines der Fahrzeuge in einen Zaun, wo es zum Stillstand kam. Die Fahrerin eines der beteiligten Fahrzeuge konnte sich selbstständig aus ihrem Wagen befreien und erhielt vorbildliche Erste Hilfe von einem anwesenden Ersthelfer. Der Fahrer des anderen PKW war aufgrund der starken Deformation seines Fahrzeugs eingeschlossen. Die Einsatzkräfte befreiten ihn und übergaben ihn anschließend an den Rettungsdienst. Beide Unfallbeteiligte wurden vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend in Krankenhäuser im Stadtgebiet transportiert. Gleichzeitig sicherten die Einsatzkräfte in enger Zusammenarbeit mit der Polizei die Unfallstelle ab. Der Brandschutz wurde vorsorglich gewährleistet und die Batterien der betroffenen Fahrzeuge wurden abgeklemmt. Die Polizei initiierte die Verkehrsunfallaufnahme und benötigte hierfür die Unterstützung der Feuerwehr, die einen Lichtmast zur Verfügung stellte. Während der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen musste der Dohrweg temporär vollständig gesperrt werden, um eine sichere Durchführung der Einsatzarbeiten zu gewährleisten.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

