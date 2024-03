Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hoffenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ B 45: Frau fährt berauscht in den Grünstreifen

Hoffenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ B 45 (ots)

Eine 24-Jährige war am Samstagabend mit einem Opel auf der B 45 von Hoffenheim in Richtung Zuzenhausen unterwegs. Laut einer Zeugin geriet das Fahrzeug um kurz vor 18:30 Uhr aus nicht erkennbarem Grund nach links in den Gegenverkehr. Dann zog das Fahrzeug plötzlich scharf nach rechts, kam von der Fahrbahn auf den Grünstreifen und überfuhr einen Leitpfosten. In einem Schlingerkurs ging die Fahrt weiter, bis diese in einem Reisighaufen neben der Straße endete. Durch das Fahrmanöver wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet, aber glücklicherweise niemand verletzt, auch die Fahrerin nicht. Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei ihr zahlreiche Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit. Ein Atemtest bei der 24-Jährigen ergab, dass sie mit über 1,8 Promille am Steuer gewesen war. Zudem reagierte ein Urintest positiv, so dass der Verdacht bestand, dass die Frau zuvor Kokain und Cannabis konsumiert hatte. Darüber hinaus räumte die Fahrerin ein, dass sie im Laufe des Tages mehrere Medikamente eingenommen hatte, die im Zusammenwirken mit Alkohol die Fahrtüchtigkeit beeinflussen können. Daher musste die Frau mehrere Blutproben abgeben. Einen Führerschein konnte sie nicht vorweisen, da sie diesen laut ihren eigenen Angaben einige Monate zuvor irgendwo verloren hatte. Diesen Umstand hatte sie aber der zuständigen Behörde nicht gemeldet. Ob das der Wahrheit entspricht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch das Polizeirevier Sinsheim unter anderem wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs geführt werden.

