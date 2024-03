Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Missachtung der Vorfahrt führt zum Unfall - Beifahrerin wird eingeklemmt

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 36-jähriger Citroen-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 20.50 Uhr zusammen mit seiner Familie die Zentgrafenstraße in östliche Richtung, während ein 18-jähriger Kia-Fahrer die Bismarckstraße in nördliche Richtung befuhr. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es infolge einer Vorfahrtsmissachtung seitens des Citroen-Fahrers zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des Citroen-Fahrers im Fahrzeug eingeschlossen und konnte erst durch die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde zur medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell