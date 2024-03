Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 19-Jähriger leistet nach Trunkenheitsfahrt Widerstand

Wipperfürth (ots)

Um kurz nach Mitternacht am Sonntag (10. März) meldeten Zeugen der Polizei ein Auto, das Schlangenlinien fuhr. Polizeibeamte trafen den 19-jährigen Fahrer aus Gummersbach an der Kreuzung B237/Leiersmühle an und gaben ihm Anhaltezeichen. Der 19-Jährige flüchtete jedoch in seinem VW Golf mit so hoher Geschwindigkeit über die Lüdenscheider Straße in Richtung Innenstadt, dass die zunächst aufgenommene Verfolgungsfahrt abgebrochen wurde. Die Streifenwagenbesatzung traf den 19-Jährigen wenige Minuten später in seinem Auto auf der Lüdenscheider Straße am Straßenbahnrand stehend an, woraufhin der 19-Jährige erneut versuchte zu flüchten, diesmal zu Fuß. Die Polizisten brachten ihn schließlich zu Boden und fixierten ihn mit Handfesseln. Dagegen wehrte sich der 19-Jährige heftig. Er wurde schließlich zur Polizeiwache gebracht und musste eine Blutprobe abgeben. Neben einer Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt muss er sich jetzt auch wegen Widerstandes verantworten.

