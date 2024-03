POL-GM: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Waldbröl (ots) - Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Much wurde am Samstag (9. März) auf der B 478 in Waldbröl Rossenbach bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er war gegen 10:05 Uhr von Ruppichterorth in Richtung Waldbröl unterwegs, als er mit dem VW-Transporter eines 70-jährigen Mannes aus Reichshof kollidierte, der von einem Parkplatz auf die B 478 in Richtung Ruppichteroth fuhr. Der Motorradfahrer erlitt ...

mehr