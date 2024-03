Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Versuchter Autodiebstahl in Gummersbach: Mutiger Senior lässt sich nicht einschüchtern

Gummersbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag (7. März) hat ein Mann im Bereich Brückenstraße / Kaiserstraße einen Autofahrer bedroht und wollte offenbar dessen Wagen stehlen. Der 70-jährige Fahrer eines roten Nissan stand an der Kreuzung und wartete an einer Ampel auf Grünlicht. Plötzlich wurde seine Beifahrertür geöffnet und ein Unbekannter setzte sich neben ihn ins Auto. Er droht ihm mit der Faust und forderte den Senior auf, das Auto zu verlassen. Der 70-Jährige kam der Aufforderung nach, machte aber vorher das Auto aus und nahm den Fahrzeugschlüssel mit. Er konnte beobachten, wie der Unbekannte auf den Fahrersitz rutschte und versuchte, das Auto zu starten. Als ihm dies nicht gelang, ging er zu dem 70-Jährigen, drohte ihm erneut und forderte nun die Herausgabe des Schlüssels. Der Senior ließ sich aber nicht einschüchtern und blieb standhart, worauf der Unbekannte schließlich in Richtung Bachstraße flüchtete. Eine 19-jährige Gummersbacherin war Zeugin des Vorfalls und unterstützte den Senior tatkräftig. Mit ihrem Auto stelle sie sich vor den Mazda. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei kurze Zeit später einen 27-jährigen Gummersbacher vorläufig fest, der sich selbst per Notruf bei der Polizei gemeldet hatte und sich stellen wollte. Der Beschuldigte steht unter Betreuung und leidet an einer psychischen Störung. Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft im Laufe des Abends wieder entlassen.

