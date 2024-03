Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Joggerin belästigt

Waldbröl (ots)

Eine Joggerin ist gestern (6. März) in Waldbröl-Biebelshof von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die 17-Jährige lief gegen 18.30 Uhr in Höhe der Firma Pauli und Sohn durch ein Waldstück an der Morsbacher Straße. Plötzlich bemerkte sie einen Mann, der ihr folgte und sein Geschlechtsteil entblößt hatte. Nachdem die 17-Jährige ihn zum Verschwinden aufgefordert hatte, entfernte sich der Mann. Der Unbekannte hatte einen blauen Hoodie an, dessen Kapuze weit hinuntergezogen war. Daher konnte die Geschädigte das Alter lediglich auf 20 bis 40 Jahre schätzen. Des Weiteren war er etwa 1,70 Meter groß, von normaler Statur, sprach Hochdeutsch und trug eine schwarze Hose.

Hinweise zu dem Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

