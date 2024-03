POL-GM: Wohnungseinbruch

Wiehl (ots) - Einen blauen Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 662LPD haben Unbekannte zwischen 15 Uhr am Dienstag (5. März) und 6 Uhr am Mittwoch in Wiehl-Drabenderhöhe gestohlen. Den Motorroller hatte der Eigentümer vor einem Mehrfamilienhaus an der Kronstädter Gasse abgestellt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

