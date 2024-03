Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gefälschte Rechnung erhalten

Gummersbach (ots)

Mit einer gefälschten Rechnung haben Kriminelle bei einem Unternehmen in Gummersbach Geld erbeutet.

Das Unternehmen hatte von einer auswärtigen Firma Malerarbeiten durchführen lassen. Als per Mail die entsprechende Rechnung einging, veranlasste das Gummersbacher Unternehmen die Zahlung und dachte zunächst an einen zeitlichen Verzug, als eine Erinnerung wegen der noch ausstehenden Zahlung einging. Bei einer Überprüfung stellte sich dann allerdings heraus, dass Kriminelle die Kontodaten in der Rechnung verfälscht hatten und das Geld statt an den Malerbetrieb an Betrüger geflossen war.

Bei dieser Betrugsmethode erlangen die Kriminellen in der Regel durch Phishing-Angriffe Zugriff auf den elektronischen Schriftverkehr und können so echte Rechnungen mit falschen Kontodaten versehen. Das A und O zum Schutz vor derartigen Angriffen ist eine aktuelle Sicherheitssoftware sowie ein sensibler Umgang mit Links, die meist per E-Mail verschickt werden.

Daneben empfiehlt sich, vor einer Zahlung die Kontodaten mit vorherigen Angeboten oder Rechnungen zu vergleichen; sollte sich die Kontonummer geändert haben, ist höchste Vorsicht geboten. In diesem Fall sollte möglichst direkt mit dem Ersteller der Rechnung Kontakt aufgenommen werden.

