Polizei Dortmund

POL-DO: Zeuge informiert Polizei über Einbrecher und ermöglicht schnelle Festnahme

Dortmund (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner der Magdeburger Straße in Dortmund beobachtete in der Nacht zu Sonntag (23. Juli) zwei Personen, die augenscheinlich versuchten in den dortigen Kiosk einzubrechen. Die hinzugerufene Polizei nahm anschließend beide Männer fest.

Um ca. 5 Uhr wurde ein 44-jähriger Zeuge auf zwei Männer aufmerksam, die versuchten in einen Kiosk an der Gut-Heil-Straße einzubrechen. Der aufmerksame Zeuge informierte sofort die Polizei, welche die beiden Tatverdächtigen nach kurzer Flucht festnehmen konnten. Bei den beiden mutmaßlichen Einbrechern handelt es sich um einen 27-Jährigen und 34-Jährigen, beide ohne festen Wohnsitz. Vor Ort fanden die Beamten weiterhin vermeintliches Einbruchwerkzeug.

Die Polizisten nahmen beide Männer fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

