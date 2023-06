Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizei beendet Trunkenheitsfahrt eines Autofahrers ohne Führerschein

Unna (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei-Leitstelle am Donnerstagmittag (15.06.) gegen 12.05 Uhr einen verdächtigen Fahrzeugführer auf der Hammer Straße in Unna, der während der Fahrt zwei Wodka-Flaschen aus dem Fenster geworfen haben soll. Außerdem soll der Mann starke Schlangenlinien gefahren, mehrmals gegen den Bordstein gestoßen und in den Gegenverkehr geraten sein.

Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung gab dem Pkw Anhaltezeichen, auf die der Beschuldigte jedoch zunächst nicht reagierte. Stattdessen bog er mit quietschenden Reifen von der Werler Straße in die Morgenstraße ein. Hier geriet er auf die Gegenfahrbahn, sodass es fast zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto kam, das nach rechts ausweichen musste. Im Bereich Morgenstraße/Max-Planck-Straße/Max-Eyth-Straße hielt er letztlich an.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Der 63-jährige deutsche Staatsbürger aus Fröndenberg schwankte und musste sich am Fahrzeug abstützen. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Beschuldigte seit März 2022 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet die Fahrerin bzw. den Fahrer des dunklen Renaults, der dem Pkw des 63-jährigen Fröndenbergers auf der Morgenstraße ausweichen musste, sich bei der Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell