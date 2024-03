Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 19-Jähriger nach Autoraub festgenommen

Gummersbach (ots)

Nach dem Raub eines Autos hat die Polizei am Mittwochabend einen 19-Jährigen unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Gegen 21.45 Uhr hatte sich ein 72-jähriger Gummersbacher über Notruf bei der Polizei gemeldet. Er gab an, dass ihn auf dem City-Parkplatz an der Moltkestraße ein junger Mann mit einer Pistole bedroht und damit die Herausgabe seines Autoschlüssels erzwungen hatte. Anschließend war der Täter mit dem schwarzen Mercedes GLE geflüchtet.

Im Rahmen der Fahndung traf eine Streifenwagenbesatzung in der Straße "Am Sandberg" auf einen 19-jährigen Fußgänger, der der Täterbeschreibung entsprach. Auf Ansprache flüchtete der Gummersbacher, konnte jedoch kurz darauf von den Polizisten eingeholt und überwältigt werden. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten sowohl den geraubten Autoschlüssel als auch eine Schreckschusspistole. Der Mercedes war nicht weit entfernt in der Straße "In der Würdenwiese" abgestellt und konnte dem Geschädigten nach erfolgter Spurensicherung wieder ausgehändigt werden.

Weil der 19-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, ordnete die Polizei die Entnahme einer Blutprobe an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Auf ihn kommt nun ein umfangreiches Strafverfahren zu, dass neben schweren Raubes und einem Verstoß gegen das Waffengesetz auch das Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln beinhaltet.

