Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradunfall auf der K 18: Fahrer in Klinik eingeliefert

Wipperfürth (ots)

Ein Motorradfahrer aus Kürten ist am Donnerstag (7. März) auf der K 18 zwischen Thier und Abstoß gestürzt und in die Leitplanke gerutscht. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Um 16:15 Uhr fuhr der 20-Jährige mit seiner Yamaha auf der Straße Ballsiefen (K18) in Fahrtrichtung Abstoß. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle, stürzte und rutschte in die Schutzplanke. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden; es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell