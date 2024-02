Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Mit Stift- und Zetteltrick Seniorin bestohlen + Einbruch in Trais + Unfall in Friedberg + Einbrecher scheitern in Vilbel +

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Dreiste Diebe erleichtern Seniorin -

Mit dem sogenannten "Stift und Zettel - Trick" erleichterten Diebe am Montagnachmittag eine Seniorin in der Schwalheimer Straße.

Gegen 14.00 Uhr klingelt es bei der in einem Mehrfamilienhaus lebenden Frau. Sie öffnete die Haustür, da sie zunächst dachte, dass es sich um einen Paketzusteller handelte. Im Flur entdeckte sie dann eine Frau mit Tüten in der Hand. Die Unbekannte bat die Seniorin um einen Stift und einen Zettel, da sie eine Nachricht für eine Bewohnerin im Erdgeschosse zurücklassen wolle. Die Frau folgte ihr bis in die Küche, wo die Seniorin letztlich die Nachricht auf den Zettel schrieb, mit dem die Unbekannte anschließend die Wohnung wieder verließ. Am Dienstagmorgen fiel der Seniorin auf, dass Schmuck und Bargeld aus dem Schlafzimmerschrank fehlten. Die Polizei geht davon aus, dass sich eine Komplizin oder ein Komplize unbemerkt mit in die Wohnung geschlichen hatte und die Wertsachen aus dem Schlafzimmer mitgehen ließ.

Die Unbekannte war ca. 50 Jahre alt, etwa 170 cm groß und von gepflegter Erscheinung. Sie trug ein buntes, schmales Kopftuch über ihre grauen Haare. Sie sprach Deutsch mit Akzent.

Zeugen, denen die Frau am Montagnachmittag gegen 14.00 Uhr in der Schwalheimer Straße auffiel oder die sonst Angaben zur Identität der Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Trickdiebe weitere Versuche starten, um mit dieser Masche Beute zu machen.

Um nicht Opfer der dreisten Diebe zu werden gibt die Polizei folgende Tipps.:

- Benutzen Sie vor dem Öffnen der Haustür die Sprechanlage. - Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Wohnungstür durch den Türspion oder durch ein Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt. Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Münzenberg-Trais: Wochenendhaus durchwühlt -

Auf Beute aus einem Wochenendhaus hatten es Diebe in der Wetterstraße abgesehen. Im Zeitraum vom 07.02.2024 (Mittwoch) bis zum gestrigen Mittwoch, gegen 15.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchwühlten Schränke und Kommoden. Ob sie Wertsachen mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Einbruchschäden summieren sich auf mindestens 1.500 Euro. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Polizei Butzbach unter Tel.: (06033) 70430 entgegen.

Friedberg: Gegenverkehr übersehen -

Einen Sachschaden von rund 45.000 Euro sowie zwei Leichtverletzte forderte ein Zusammenstoß gestern Abend auf der Ockstätder Straße. Gegen 18.10 Uhr wollte die 36-jährige Fahrerin eines Seat von Friedberg kommend nach links auf die Bundesstraße 3 auffahren. Hierbei übersah die Bad Nauheimerin einen entgegenkommenden Opel Corsa. Der 51-jährige Opelfahrer konnte nicht mehr ausweichen oder abbremsen und prallte mit dem Seat zusammen. Die Unfallfahrerin bleib unverletzt, ihre 7-jährige Mitfahrerin trug Prellungen am Kopf davon. Der in Friedrichsdorf lebende Opelfahrer klagte über Nacken- und Rückenschmerzen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Bad Vilbel: Gymnasium und Jugendzentrum Ziel von Einbrechern -

Ungebetene Gäste suchten in der zurückliegenden Nacht das Gymnasium und das Jugendzentrum in der Saalburgstraße auf. Am Jugendzentrum schlugen oder traten sie gegen die Scheibe einer Eingangstür. Die Scheibe hielt stand - zurück blieb ein Schaden von rund 500 Euro. An der Scheibe einer Eingangstür des Gymnasiums setzten die Täter vergeblich einen Glasschneider ein, um in die Schule einzudringen. Hier beläuft sich der Schaden ebenfalls auf rund 500 Euro. Zeugen, die die Täter vergangene Nacht am Jugendzentrum oder am Gymnasium beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Vilbeler Polizei zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

