Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Büro in Hainchen durchsucht + Mit Corsa überschlagen + Pfefferspray im Supermarkt + Diebe auf dem Friedhof + Einbrecher in Friedberg überrascht + Dreister Fahrraddieb in Vilbel +

Friedberg (ots)

--

Limeshain-Hainchen: In Büro eingestiegen -

Die Büros einer EDV-Firma rückten am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr und Montagmorgen, gegen 08.10 Uhr drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster ein und durchsuchten Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung machten die Diebe keine Beute. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Münzenberg: Mit Corsa überschlagen -

Heute Morgen überschlug sich auf der Landstraße zwischen Münzenberg und Wohnbach eine 29-jährige Opelfahrerin. Die Münzenbergerin verlor gegen 07.50 Uhr die Kontrolle über ihren Corsa und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich Opel. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die leichten Verletzungen der Frau und brachte sie zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Den Schaden am Opel schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro.

Bad Nauheim: Pfefferspray im Supermarkt versprüht -

Ein Sprühstrahl aus einem Pfefferspray in einem Supermarkt in der Schwalheimer Straße löste gestern Abend einen Polizeieinsatz aus. Gegen 18.55 Uhr meldeten Mitarbeiter den Vorfall bei den Friedberger Ordnungshütern. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein 34-jähriger Friedberger während seines Einkaufs auf einen Bekannten traf. Aufgrund einer von ihm empfundenen Bedrohungssituation gab er einen Sprühstrahl in Richtung des vermeintlichen Bedrohers ab und verließ anschließend den Supermarkt. Aufgrund des deutlich wahrnehmbaren Reizgases verließen Kunden den Markt. Verletzte Kundinnen oder Kunden wurden der Polizei nicht bekannt. Gegen den Friedberger hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Bad Nauheim - Nieder-Mörlen: Diebe auf dem Friedhof -

Kupferdiebe schlugen am Wochenende auf dem Nieder-Mörlener Friedhof zu. Die Täter brachen vier Wasserhähne aus Kupfer ab und ließen die rund 200 Euro teuren Armaturen mitgehen. Die Schäden durch den Diebstahl belaufen sich auf etwa 600 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagnachmittag, gegen 14.00 Uhr und Montagnachmittag, gegen 14.00 Uhr auf dem Friedhof beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Einbrecher überrascht -

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten gestern Abend ein Einbrecher aus und stieg in ein Einfamilienhaus in der Adolf-Reichwein-Straße ein. Gegen 19.10 Uhr kehrten die Bewohner zu ihrem Haus zurück und bemerkten im Obergschoss Taschenlampenlicht. Kurz darauf stürmten zwei maskierte Männer über die Terrassentür aus dem Haus, kletterten über den Grundstückszaun und rannten über einen Feldweg davon. Beide Täter waren etwa 175 cm groß und von sportzlich bzw. athletischer Statur. Sie trugen schwarze Masken mit Schlitzen für Augen und Mund sowie insgesamt dunkle Kleidung. Bei ihrem Einbruch hatten die Diebe eine Armbanduhr mitgehen lassen. In diesem Zusammenhang fiel in der Nähe ein blauer 1-er BMW mit Büdinger Zulassung (BÜD-Kennzeichen) auf. Die Ermittler der Friedberger Kriminalpolizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter vor dem Einbruch oder später auf der Flucht in der Adolf-Reichwein-Straße beobachtet? Wem ist der blaue 1er BMW mit BÜD-Kennzeichen aufgefallen oder wer kann weitere Angaben zu dem Fahrzeug oder dessen Insassen machen? Wem sind sonst dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Vilbel: Kaufinteressent flieht mit teurem E-Mountainbike -

Äußerst dreist ging ein Fahrraddieb am Montagnachmittag in der Alten Frankfurter Straße vor. Der Besitzer hatte sein blaues Mountainbike mit Elektromotor der Marke "Cube" über die Kleinanzeigenplattform "e-bay" zum Verkauf angeboten. Der spätere Täter zeigte Interesse und machte einen Besichtigungstermin mit dem Besitzer in der alten Frankfurter Straße aus. Der Unbekannte bat darum, einmal Probe auf dem etwa 7.000 Euro teuren Gefährt sitzen zu dürfen und stieg auf. Anschließend stieß er den Besitzer gegen ein Garagentor und machte sich mit dem E-Mountainbike von Typ "Cube Stereo Hybrid 160 HPC 750" auf und davon. Der Täter ist zwischen 175 und 180 cm groß und etwa 30 Jahre alt. Er hatte eine schmale Statur, braune Haare und einen 3-Tage-Bart. Zur Tatzeit war er mit einem grünen Pullover, einer schwarzen Jacke sowie einer dunkelblauen Jeans bekleidet. Zeugen, die den Vorfall gestern, zwischen 16.55 Uhr und 17.00 Uhr, in der Alten Frankfurter Straße beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Mountainbikes oder zur Identität des Diebes machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (006101) 54600 bei der Polizeistation in Bad Vilbel zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell