Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raubdelikt mit queerfeindlichem Hintergrund

Mainz (ots)

Nachträglich wurde am gestrigen Dienstag ein Raubdelikt mit queerfeindlichem Hintergrund beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Mainz angezeigt.

Die geschädigte, jugendliche und queere Person erschien am Dienstagnachmittag bei der Polizei und schildert, dass sie mit einer weiteren, jugendlichen Person, am Montagnachmittag, in der Mainzer Oberstadt durch eine Unterführung gingen und sie dort auf drei andere jugendliche Personen trafen. Aus dieser Gruppe heraus rief ein männlicher Jugendlicher queerfeindliche Beleidigungen in Richtung der geschädigten Person. Als es kurz darauf zu einem erneuten Zusammentreffen kam und sich die geschädigte Person verbal wehrte, kam es zu einer kurzen Verfolgung, nach welcher der männliche Jugendliche die beiden Geschädigten stellte, sofort ein Messer vorhielt und die Herausgabe von Geld verlangte. Da die Geschädigten kein Geld mitführten, sprühte der Täter Pfefferspray in deren Richtung. Beide erlitten Rötungen und Reizungen im Gesicht sowie kurzzeitige Atemnot. Der Täter ist unmittelbar danach geflüchtet.

Die Personalien des Täters stehen fest. Aufgrund der schutzwürdigen Interessen der Personen können keine weiteren Details veröffentlicht werden. Die Ermittlungen werden durch das "Haus des Jugendrechts" des Polizeipräsidiums Mainz geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell