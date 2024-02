Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruch scheitert + Zeugen nach Unfallflucht gesucht + Polizei kontrolliert

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Einbruch scheitert

Unbekannte machten sich in der Parkstraße am Haupteingang des dortigen Juweliers zu schaffen. Sie entfernten den Schließmechanismus des Rolltors, mit dem der Eingang gesichert ist. Offenbar gelang es den Dieben jedoch nicht, dass Rolltor zu öffnen. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Die Polizei beziffert den Schaden am Tor mit 2.000 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch (07.02.2024) und 09:50 Uhr am Donnerstag (08.02.2024) in der Parkstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Bad Nauheim unter Tel: (06032) 9181-0.

Karben: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Pkw kam es gestern Morgen (08.02.2024). Ein 19-Jähriger überquerte gegen 08:05 Uhr den Zebrastreifen in der Homburger Straße in Höhe der Access-Tankstelle. Ein von rechts kommendes Fahrzeug übersah offenbar den Fußgänger. Die Auto-Fahrerin leitete eine Gefahrenbremsung ein, touchierte den 19-jährigen jedoch leicht mit der Front ihres schwarzen Chevrolets. Er stütze sich mit den Händen auf der Motorhaube des Captiva ab und verletzte sich hierbei leicht. Als der Karbener weiter die Straße überquerte, setzte die Unfallfahrerin ihr Fahrt fort und streifte den Fußgänger mit dem rechten Außenspiegel am Arm. Sie fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder ihre Personalien zu hinterlassen. Die Fahrerin wird als 30-35 Jahre alt mit dunklen, schulterlangen Haaren und Brillenträgerin beschrieben. Mehrere Personen sollen den Zusammenstoß zwischen 08:05 Uhr und 08:15 Uhr mitbekommen haben. Die Polizei bittet darum, dass diese Zeugen sich dringend mit Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0 in Verbindung setzen.

Büdingen-Düdelsheim und Münzenberg-Gambach: Polizei kontrolliert

Am Mittwoch (07.02.2024) kontrollierten Beamte des Regionalen Verkehrsdienst Wetterau in Düdelsheim und Gambach. Zwischen 07:30 Uhr und 14:45 Uhr hielten sie insgesamt 56 Fahrzeuge an. Neben Verstößen gegen die Gurtpflicht ahndeten die Polizisten mehrere Verstöße gegen ein Durchfahrtsverbot. In Düdelsheim erwischte es den Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und musste seine Fahrt abbrechen. Die Baufirma, für die der Kleintransporter-Fahrer unterwegs war, schickte einen Ersatzfahrer. Auf die Firma kommt nun ein Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, auf den Fahrer eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Ein Handwerker aus Wetzlar musste einsehen, dass seine Ladungssicherung nicht ausreichend war. Er hatte den Versuch unternommen, mit einem Zurrgurt mehrere Baumaschinen und Werkzeug auf der Ladefläche zu sichern. Eine Sicherung der mitgeführten Benzinkanister war nicht vorhanden. Auch auf ihn kommen Ermittlungsverfahren zu. Einem Fahrer einer Baufirma untersagten die Verkehrsspezialisten die Weiterfahrt. Der geladene Sand war durch den Schüttkegel rund 20 cm höher als die Bordwand. Erst nachdem der Fahrer den Schüttkegeln beseitigte hatte, durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell