POL-WE: + Verletzte nach Unfällen + Einbrüche in Altenstadt, Bad Nauheim und Ober-Rosbach + Schuss abgegeben + Berauscht gegen Mauer geprallt +

Nidda: Mit Mazda überschlagen -

Mit leichten Verletzungen überstand gestern Abend ein Mazdafahrer einen Ausflug in den Straßengraben. Der 18-Jährige war gegen 20.00 Uhr mit seinem Wagen von Nidda in Richtung Hirzenhain unterwegs. Auf regenasser Fahrbahn kam der in Nidda lebende Unfallfahrer aus bisher nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinunter und überschlug sich. Der Mazda kam auf einer Wiese zum Stehen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Schottener Krankenhaus. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Blechschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Altenstadt: Haus durchsucht -

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Diebe vergangene Woche in der Straße "Zum Roten Grund" abgesehen. Im Zeitraum von Donnerstagmorgen, gegen 10.00 Uhr bis Samstagabend, gegen 18.00 Uhr setzten die Einbrecher zunächst die Außenbeleuchtung am Haus außer Betrieb, schlugen anschließend eine Scheibe ein und kletterten ins Haus. Den Dieben fiel Schmuck von noch nicht bekannten Wert in die Hände. Die Einbruchschäden belaufen sich auf ca. 3.000 Euro. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Büdinger Polizei unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Butzbach: Zusammenstoß fordert Schwerverletzten -

Am Samstagabend prallten in der Straße "In der Alböhn" ein Pkw und ein E-Scooter zusammen. Der 32-jährige Scooterfahrer trug schwere Verletzungen davon. Der genaue Unfallhergang ist der Polizei noch nicht bekannt. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der 26-jährige Fahrer des orangefarbenen Renault Clios vom Linksabbiegerstreife der Straße "In der Alböhn" in die Straße "Am Hetgesborn" abbiegen wollte. Noch auf dem Abbiegestreifen kam es zu dem Zusammenstoß mit dem E-Scooter. Der in Butzbach lebende Scooter-Fahrer prallte in der Folge mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Clios und stürzte zu Boden. Rettungssanitäter versorgen den Butzbacher und brachten ihn zu weiteren Untersuchungen ins Gießener Uni-Klinikum. Der in Linden lebende Renaultfahrer erlitt einen Schock. Die Höhe der Schäden am Clio und am Scooter schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Ober-Mörlen: Berauscht gegen Mauer geprallt -

Mit einer Blutentnahme auf der Butzbacher Wache endete am frühen Sonntagmorgen die Promillefahrt einer 18-Jährigen. Der auf einem Parkstreifen vor der Usatalhalle geparkte Skoda der Bad Nauheimerin sprang offensichtlich nicht an. Ersthelfer schoben den Wagen mit der 18-Jährigen am Steuer an, worauf der Wagen die Straße "Lekkerkerplatz" in Richtung Taunusstraße hinunterrollte. Offensichtlich verlor die Fahranfängerin die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Sie blieb unverletzt - Angaben zur Höhe der Schäden können noch nicht gemacht werden. Die Unfallfahrerin pustete 0,88 Promille. Sie musste eine Blutprobe abgeben und erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bad Nauheim: Wohnungstür aufgebrochen -

Unbekannte Einbrecher suchten am Freitag eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schwalheimer Straße auf. Zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zum Treppenhaus und brachen im vierten Obergeschoss eine Wohnungstür auf. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Kommoden und ließen Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert mitgehen. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird ca. 800 Euro kosten. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Nach Schuss in Psychiatrie -

Der Schuss mit einer Schreckschusswaffe löste am Sonntagnachmittag einen Polizeieinsatz am Vilbeler Südbahnhof auf. Zeugen alarmierten die Polizei und beschrieben einen Mann im Gleisbett, der mit Steinen warf und einen Schuss mit einer Pistole abgegeben hatte. Zudem soll er einen Mitarbeiter der Bahn bedroht haben. Umgehend machten sich mehrere Streife auf den Weg und nahmen den Mann am Bahnhof fest. Bei dem 42-jährigen Mann, der in Bad Vilbel lebt, stellten die Polizisten eine Schreckschusspistole sicher. Während der Festnahme bedrohte und beleidigte er die Ordnungshüter. Der 42-Jährige musste sich auf der Vilbeler Wache einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen. Anschließend wurde er einem Arzt einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt. Auf den Vilbeler kommen nun Strafanzeigen unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz zu.

Rosbach v.d.H. - Ober-Rosbach: Duo dringt in Haus ein -

Nachdem zwei Männer in ein Einfamilienhaus in der Rodheimer Straße eingebrochen waren, bittet die Friedberger Polizei um Mithilfe. Am Freitagabend, gegen 19.00 Uhr kehrten die Bewohner zu ihrem Haus zurück und entdeckten die aufgebrochene Eingangstür. Einer der Einbrecher rannte aus dem Hausflur zu seinem am Hoftor wartenden Komplizen. Beide rannten auf der Straße "Am Bahnhof" in Richtung Bundesstraße 455 davon. Eine genaue Beschreibung der Einbrecher ist den Zeugen nicht möglich, einer der Täter trug eine schwarze Wollmütze. Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wem sind die beiden Männer gestern Abend, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Rodheimer Straße oder auf ihrer weiteren Flucht aufgefallen? Wer hat dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

