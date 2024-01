Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (60) Einladung zum Austausch mit der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken

Nürnberg (ots)

Auch im neuen Jahr 2024 möchte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken zu einem fachlichen Austausch mit den hiesigen Medienvertretern einladen.

Das Team der Pressestelle lädt interessierte Journalistinnen und Journalisten am Donnerstag, den 01.02.2024 um 10:00 Uhr in das Polizeipräsidium Mittelfranken ein. Treffpunkt ist in diesem Jahr bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West in der Wallensteinstraße 47.

Um besser planen zu können, wird darum gebeten, die Teilnahme an dieser Veranstaltung bis zum 25.01.2024 telefonisch oder per E-Mail bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken anzukündigen.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc

