Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (57) Bewaffneter Überfall auf Tankstelle - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (14.01.2024) überfiel ein unbekannter und bewaffneter Mann eine Tankstelle im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Die Nürnberger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 21:30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle in der Schanzäckerstraße und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Als der bedrohte Mitarbeiter der Tankstelle die Herausgabe verweigerte, nahm der Unbekannte zwei Getränkedosen an sich und flüchtete zu Fuß in Richtung Zufuhrstraße.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnte der unbekannte Mann nicht mehr angetroffen werden. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Circa 25 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlanke/athletische Statur, möglicherweise arabischer Herkunft, trug einen 3-Tage-Bart und war mit einer schwarzen Daunenjacke, einem dunkelgrauen Kapuzen-Shirt oder -Pullover, einer schwarzen Hose und schwarzen Turnschuhen mit weißen Sohlen bekleidet. Der Mann war unmaskiert und führte eine schwarze Schusswaffe (Pistole) mit sich.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911-2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell