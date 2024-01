Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (59) Brand an Seniorenwohnzentrum

Nürnberg (ots)

Am Dienstagabend (16.01.2024) brach an einem Seniorenwohnzentrum in Nürnberg Rennweg ein Brand aus. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Passanten bemerkten gegen 18:30 Uhr Flammen von einem Balkon im vierten Obergeschoss eines Seniorenwohnzentrums im Rennweg schlagen und wählten umgehend den Notruf. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Nürnberg sowie der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost stand der betroffene Balkon bereits im Vollbrand.

Während mehrere Streifen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion mit Unterstützung umliegender Dienststellen den Bereich weiträumig absperrten, begannen die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit der Evakuierung gefährdeter Personen sowie mit der Brandbekämpfung. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf die dahinterliegende Wohnung sowie auf den Balkon der Nachbarwohnung übergegriffen. Gegen 19:15 Uhr war der Brand gelöscht.

Der entstandene Sachschaden kann bis dato nicht beziffert werden. Verletzte gab es glücklicherweise keine. Was das Feuer ausgelöst hat, ist indes noch unklar und nun Gegenstand der Ermittlungen, die noch am Abend vom Kriminaldauerdienst Mittelfranken eingeleitet wurden.

