Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schutz vor Dieben und Betrügern - kostenfreies Beratungsangebot der Polizei

Lindlar (ots)

"Senioren um ihr Erspartes betrogen" oder "Im Supermarkt bestohlen" - solche Schlagzeilen sind leider immer wieder in der Zeitung zu lesen. Skrupellose Betrüger bedienen sich vielerlei Maschen, um ihren Opfern Geld, Schmuck und andere Wertsachen abzuknöpfen. "Papa, es ist etwas ganz Schreckliches passiert. Ich habe jemanden überfahren und wenn du nicht sofort eine Kaution bezahlst, muss ich ins Gefängnis." Die völlig aufgelöste und verzweifelt weinende Stimme am anderen Ende des Telefons stammt allerdings nicht vom eigenen Sohn, sondern gehört einem professionellen Betrüger, der seine Opfer damit aus der Fassung bringen will. Bedauerlicherweise haben Kriminelle mit Maschen wie dieser immer wieder Erfolg. Damit Sie vor solchen Tricks gefeit sind, bietet die Kriminalprävention der Polizei in Kooperation mit der Kolpingsfamilie Frielingsdorf am 20. März 2024 einen Info-Nachmittag im katholischen Jugendheim an. Kriminalhauptkommissarin Sabrina Maar gibt dabei viele Tipps mit an die Hand, wie Betrüger und Trickdiebe schnell entlarvt werden können, um das Hab und Gut vor diesen Kriminellen zu schützen. Die Veranstaltung beginnt um 15:00 Uhr im Jugendheim der katholischen Kirche in der Jan-Wellem-Straße 22. Zur Vorbereitung bittet die Kolpingsfamilie um eine Anmeldung bis zum 18.03.2024 unter der Rufnummer 02266 3765.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell