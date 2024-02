POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Einbeck (ots) - Dassel / Markoldendorf (rod) Am 13.02.2024 kam es gegen 09.50 Uhr in der Brückenstraße in Markoldendorf zu einer Verkehrsunfallflucht, als ein bislang unbekannter PKW Fahrer mit seinem grauen Fahrzeug gegen einen dort geparkten roten VW stieß, dadurch einen Schaden von ca. 1000 Euro verursachte und sich anschließend unerkannt entfernte. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dassel oder in Einbeck zu ...

