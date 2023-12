Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Bargeld entwendet ++ Dieseldiebe zapfen 600 Liter von Baustelle ab ++ Sattelzug kracht in Sattelzug - Eine Person auf der Autobahn 1 schwer verletzt ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck und Bargeld entwendet

Hassendorf. In der Bahnhofstraße ist es am gestrigen Montag, im vermuteten Zeitraum von 08:30 Uhr bis 16:50 Uhr, zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte Täter brachen in das Wohngebäude ein und entwendeten Schmuck und Bargeld in noch nicht abschließend bezifferter Höhe. Nach der Tat entfernten sich die Täter unerkannt aus den Räumlichkeiten in unbekannte Richtung.

Erneuter Einbruch - auch hier Schmuck und Bargeld gestohlen

Elsdorf. Unbekannte Täter betraten gestern zwischen 17:30 Uhr und 19:15 Uhr ein Anwesen in der Straße "Bockhorst" und verschafften sich illegalen Zutritt zum dortigen Wohnhaus. Hier durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Ermittlungen dauern an.

Dieseldiebe zapfen 600 Liter von Baustelle ab

Heeslingen. In dem vermuteten Zeitraum zwischen dem 04.12.2023 und dem 11.12.2023 betraten noch unbekannte Täter eine Baustelle in der Steddorfer Straße. Hier griffen sie zwei Autokräne an und entwendeten unerkannt Dieselkraftstoff aus den Tanks. Der Wert des Diebesgutes wird auf ungefähr 900,00 EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Mann händigt gefälschten Führerschein aus und steht unter Alkoholeinfluss

Westerwalsede. Beamte der Rotenburger Polizei kontrollierten in der Nacht von gestern auf heute, gegen 01:30 Uhr in der Bahnhofstraße, den 26-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Daimler. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht nur einen totalgefälschten Führerschein ausgehändigt hatte, sondern auch unter Alkoholeinfluss stand. Die anschließende Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,67 Promille. Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet. Die weitere Fahrt wurde ihm untersagt.

Sattelzug kracht in Sattelzug - Eine Person auf der Autobahn 1 schwer verletzt

Reeßum/BAB 1. Auf der Bundesautobahn 1 ist es gestern gegen 15 Uhr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigem Stand fuhr ein 66-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug auf einen liegengebliebenen Sattelzug auf dem Seitenstreifen auf. Der 44-jährige Führer des Pannenfahrzeuges wurde in seinem Führerhaus durch den Aufprall schwer verletzt. Der 66-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Der 44-Jährige wurde für die medizinische Versorgung einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein vermuteter Gesamtschaden von rund 40.000,00 EUR.

Pkw kollidiert mit Pedelec - Frau leicht verletzt

Bremervörde. Gestern Nachmittag kam es in der Lloydstraße gegen 16:46 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde. Ein 61-Jähriger hatte die Frau beim Abbiegevorgang mit seinem Pkw DACIA übersehen, sodass die 53-Jährige erfasst wurde. Durch den Sturz mit ihrem Rad zog sie sich Verletzungen am Knöchel zu und klagte zusätzlich über Kopfschmerzen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

