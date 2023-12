POL-ROW: ++ Tödlicher Verkehrsunfall bei Bremervörde ++ Zeuge meldet verdächtige Umstände auf Baustelle - Täter werden durch Polizei gefasst ++ Hilflose Person gefilmt - Strafverfahren eingeleitet

Polizeiinspektion Rotenburg

Tödlicher Verkehrsunfall bei Bremervörde

Bremervörde. Am späten Sonntagabend ist es auf der L 123, zwischen den Ortschaften Hesedorf und Essel, gegen 22:37 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Hierbei erlitt die 19-jährige Fahrzeugführerin tödliche Verletzungen. Nach derzeitigem Stand kam die junge Frau alleinbeteiligt und auf regennasser Fahrbahn mit ihrem Pkw BMW aus noch nicht abschließend geklärter Ursache zunächst von der Straße ab. Im Seitenraum kollidierte der Wagen schlussendlich mit einem angrenzenden Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die Frau tödlich verletzt. Sie verstarb noch an der Unfallörtlichkeit an ihren schweren Verletzungen. Die L 123 musste für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Die genauen Umstände des Unfalles sind nun Bestand weiterer Ermittlungen.

Zeuge meldet verdächtige Umstände auf Baustelle - Täter werden durch Polizei gefasst

Zeven. Ein 34-jähriger Mann aus Zeven wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:40 Uhr durch laute Geräusche und Lichtkegel von draußen aufgeschreckt. Der aufmerksame Mann vermutete, dass diese von einer Baustelle in der Straße Lühnenfeld kamen und alarmierte daraufhin die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten bemerkten an der vermuteten Tatörtlichkeit dann einen verdächtigen Pkw VW Golf. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, fuhr der VW Golf plötzlich los und reagierte fortlaufend auch nicht auf die Signale der Beamten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stoppte der verdächte Pkw schlussendlich doch. Im Fahrzeug stellten die Polizeibeamten, neben den beiden männlichen Tätern im Alter von 42 und 26 Jahren, diverses Diebesgut und mutmaßliches Einbruchwerkzeug fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde zusätzliches Diebesgut sichergestellt, welches weiteren Taten zuzuordnen ist.

Hilflose Person gefilmt - Strafverfahren eingeleitet

Rotenburg. Am Bahnhof kam es am Sonntag gegen 15:50 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Kräften des Rettungsdienstes, da eine Person vor Ort medizinische Hilfe benötigte. Beamte der Rotenburger Polizei beobachteten währenddessen, wie eine unbeteiligte Person die hilfebedürftige Person mit dem Smartphone filmte. Die Beamten reagierten zügig und stellten den Mann. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verletzung von Persönlichkeitsrechten eingeleitet.

Einbruch im Gewerbegebiet Hohenesch vereitelt

Rotenburg. Im Gewerbegebiet Hohenesch kam es am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen dort ansässigen Betrieb. Ein noch unbekannter Täter verschaffte sich unerlaubten Zutritt zu dem Gelände und beschädigte anschließend eine Gebäudescheibe. Hierdurch löste der Täter die Alarmanlage aus und wurde verschreckt. Der Unbekannte verließ die Tatörtlichkeit ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand ein vermuteter Gesamtschaden von 750,00 EUR.

Kiosk in Sporthalle aufgebrochen - Zeugen gesucht

Zeven. Als am frühen Sonntagabend in der Kanalstraße ein Handballspiel stattfand, nutzte ein noch Unbekannter den unbeobachteten Moment und brach im vermuteten Zeitraum von 17:35 Uhr bis 18:00 Uhr in den verschlossenen Kiosk der Sporthalle ein. Hier entwendete er die Geldkassette samt ca. 110,00 EUR Bargeldinhalt. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 500,00 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Zeven unter 04281 - 93060 entgegen.

