POL-RE: Castrop-Rauxel: VW Tiguan verschwunden - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots) - Am Quellberg ist eine Seniorin am Mittwochnachmittag Opfer von Betrügern geworden. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte es am Mittwochnachmittag, gegen 15.15 Uhr, an der Haustür der Seniorin Am Quellberg. Nachdem die Frau nicht direkt geöffnet hatte, klopften die Täter an die ...

mehr