POL-RE: Recklinghausen: Betrüger überfallen Seniorin

Recklinghausen (ots)

Am Quellberg ist eine Seniorin am Mittwochnachmittag Opfer von Betrügern geworden. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte es am Mittwochnachmittag, gegen 15.15 Uhr, an der Haustür der Seniorin Am Quellberg. Nachdem die Frau nicht direkt geöffnet hatte, klopften die Täter an die Tür - bis die Seniorin schließlich öffnete. Zwei Männer gaben sich als Handwerker aus und erzählten, mit dem Wasser sei etwas nicht in Ordnung - sie müssten deshalb in die Wohnung. Die Frau wollte niemanden hereinlassen und versperrte absichtlich den Weg mit ihrem Rollator. Das hielt die Männer allerdings nicht ab. Einer der Beiden drückte die Seniorin weg und gelangte so herein. Der andere Mann wartete währenddessen an der Haustür. Die Frau versuchte die vermeintlichen Handwerker schnell loszuwerden, indem sie das Wasser aufdrehte, um zu zeigen, dass damit alles in Ordnung ist. Diese Gelegenheit nutzte allerdings der Betrüger, um in der Wohnung nach Wertsachen zu suchen. Nachdem beide Männer weg waren, bemerkte die Seniorin, dass Schmuck gestohlen wurde. Der Täter, der in der Wohnung war, wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,85m groß, dunkler Bart, dunkle Jacke, trug eine Cap und sprach gebrochen deutsch.

Die Maschen der Betrüger sind unterschiedlich und variieren. Aber ihr Vorgehen ist immer ähnlich: Sie versuchen unter einem Vorwand ins Haus oder die Wohnung zu gelangen, um dann Wertsachen zu erbeuten oder nach Diebesgut zu suchen. Lassen Sie daher grundsätzlich keine fremden Personen herein. Das gilt auch für Handwerker, die sie nicht selbst bestellt haben oder die nicht offiziell angekündigt wurden. Öffnen Sie am besten gar nicht die Tür. Weitere Infos zum Thema Betrug finden Sie auch hier zum Nachlesen: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

