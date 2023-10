Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

In der Nacht zu Dienstag brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Bottroper Straße ein. Um in das Gebäude zu gelangen, schnitten sie eine Glasscheibe auf. Anschließend nahmen sie Motorradteile, Werkzeugteile und einen Computer mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Am Dienstagnachmittag hebelten Unbekannte ein Souterrain-Fenster eines Hotels am Europaplatz auf. Im Gebäude durchsuchten sie zahlreiche Räume nach Beute, öffneten Schränke und Schubladen. Mit diversen Elektrogeräten als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Marl

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag brachen unbekannte Täter in ein Büro an der Dorstener Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Aus dem Büro nahmen sie einem Tresor mit. In dem Tresor befanden sich Schlüssel und Dokumente. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

