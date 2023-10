Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Ein Verletzter und hoher Schaden bei Unfall

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Kaiserstraße/Möllerstraße sind am Dienstagnachmittag zwei Autofahrer zusammengestoßen. Ein 22-Jähriger aus Datteln wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war er gegen 16.45 Uhr auf der Kaiserstraße in Richtung Taeglichsbeckstraße unterwegs. An der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 43-jährigen Autofahrer aus Waltrop, der in Richtung Osten wollte. Der Sachschaden wird zusammen auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Beide Autos wurden abgeschleppt.

