Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Tatverdächtiger nach Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Zu gleich zwei Einbrüchen in die Räume eines Lebensmitteldiscounters am Berliner Platz kam es am Dienstag. Gegen 10:15 Uhr und gegen 14:20 Uhr wurde ein Sicherheitsdienst über die Einbrüche informiert.

Bei dem ersten Einbruch stellte sich der zunächst unbekannte Täter hochwertige Alkoholflaschen zum Abtransport bereit. Ob letztendlich etwas entwendet wurde, konnte noch nicht gesagt werden.

Beim zweiten Einbruch beobachtete eine Zeugin einen Tatverdächtigen, der durch eine eingeschlagene Scheibe aus dem Gebäude kam. Der Mann flüchtete in einem Linienbus vom Tatort.

Durch eine Beschreibung des Mannes und eine sofort eingeleitete Fahndung konnte ein 30-Jähriger aus Datteln als Tatverdächtiger im Umfeld (Stimbergstraße) vorläufig festgenommen werden. Ob der Mann für die beiden Einbrüche in Frage kommt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell