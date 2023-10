Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Zwei Brände am Sonntagabend - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Nach den beiden Bränden auf der Walter- und der Werkstraße am Sonntagabend sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigen Ermittlungen muss in beiden Fällen von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen werden. Auch ein Zusammenhang der beiden Brände kann nicht ausgeschlossen werden. Der Sachschaden wird zusammen auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Gegen 21 Uhr wurde der Brand an einem Autohaus an der Walterstraße gemeldet. Zwei Autos sind bei dem Feuer beschädigt worden. Der Sachschaden wird hier auf rund 40.000 Euro geschätzt. Gegen 22.40 Uhr brannte ein Wohnwagen an der Werkstraße, er wurde dabei völlig zerstört. Verletzt wurde bei den Bränden niemand.

Wer am Sonntagabend - rund um die beiden Brandorte - etwas Verdächtiges beobachtet hat und/oder Hinweise zu einem oder mehreren Tatverdächtigen geben kann, der wird gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

