Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Angeblich nur "Benzingeld" verlangt

Bundespolizei nimmt Ukrainer am Ortseingang von Kiefersfelden fest

Bild-Infos

Download

Kiefersfelden / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Montag (24. April) an der Staatsstraße zwischen Kufstein und Kiefersfelden zwei Ukrainer festgenommen. Die Männer werden beschuldigt, vier Landsleute eingeschleust zu haben.

Auf Höhe des Kiefersfeldener Ortseingangs unterzogen die Beamten die insgesamt sechs Insassen des Kleinbusses einer grenzpolizeilichen Kontrolle. Die Bundespolizisten stellten fest, dass sich lediglich der Fahrer und der Beifahrer ordnungsgemäß ausweisen konnten. Ihre vier Begleiter, drei Frauen im Alter von 51, 64 und 72 Jahren und ein 66-jähriger Mann, verfügten nicht über die erforderlichen Einreisepapiere. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sie schon längere Zeit in Italien gelebt. Dort sind sie zuletzt auch gemeldet gewesen. Sie gaben an, dass die beiden Landsmänner sie von Italien aus mitgenommen hätten. Der 55-Jährige am Steuer des Fahrzeugs erklärte, sich mit seinem 31 Jahre alten Bekannten beim Fahren abgewechselt zu haben. Von der vierköpfigen Gruppe hätten sie lediglich "Benzingeld" verlangt. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Kontrollbeamten rund 20.000 Euro in bar. Einer der offenkundig geschleusten Personen zufolge handle es sich dabei ausschließlich um ihr Geld.

Alle vier wurden jeweils wegen eines illegalen Einreiseversuchs angezeigt. Sie mussten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Rückweg antreten und das Land verlassen. Ihre beiden Fahrer erhielten Strafanzeigen wegen Einschleusens von Ausländern. Beide wurden aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen, müssen jedoch mit einem Verfahren rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell