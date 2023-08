Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Stiche in zahlreiche Autoreifen

Velen (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte in Velen-Ramsdorf an mehreren parkenden Autos Reifen zerstochen. Betroffen waren nach ersten Erkenntnissen etwa 20 Fahrzeuge unter anderem an der Holthausener Straße, am Bargkamp, am Ravendyk, an der Straße Eiland und auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße An der Gräfte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

