Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mann mit Stichverletzungen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend (22:35 Uhr) wurde ein 31-Jähriger, der in Dorsten wohnt, im Bereich einer Wiese an der Bismarckstraße (an einer Parkbank) durch einen zunächst unbekannten Täter durch Stiche verletzt. Der 31-Jährige musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden, es bestand keine Lebensgefahr.

Im Laufe der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 34-Jährigen, der ebenfalls in Dorsten wohnt. Er kommt als möglicher Tatverdächtiger in Frage. Der Mann musste für Maßnahmen mit zur Polizeiwache.

Da der Tatverdacht bislang nicht erhärtet werden konnte und auch zu einem möglichen Motiv noch keine Angaben gemacht werden können, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Die Polizei Recklinghausen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell