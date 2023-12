POL-ROW: ++ 57-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt ++ 16-jährige E-Scooterin angefahren ++ Vorfahrt missachtet - Auto fährt Radfahrer an ++ 50-Jähriger verstirbt am Bahnhof ++

Polizeiinspektion Rotenburg

57-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Everinghausen. Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Bremer Straße (B 75)/Alte Dorfstraße ist am frühen Donnerstagmorgen ein 57-jähriger Autofahrer verletzt worden. Ein 45-jähriger Kraftfahrer hatte gegen 5.30 Uhr mit seinem Sattelzug von der Bundesstraße nach links in die Alte Dorfstraße abbiegen wollen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Dacia des entgegenkommenden 57-Jährigen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf etwa 16.000 Euro.

16-jährige E-Scooterin angefahren

Visselhövede. Bei einem Verkehrsunfall in der Soltauer Straße ist eine 16-jährige Fahrerin eines E-Scooters am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Die junge Frau hatte die Soltauer Straße gegen 16 Uhr mit dem Elektroroller aus der Straße Auf der Loge überqueren wollen und dabei vermutlich nicht auf den Skoda eines 53-Jährigen geachtet. Der Mann war ortseinwärts unterwegs. Durch die Kollision kam die Jugendliche zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa eintausend Euro an.

Vorfahrt missachtet - Auto fährt Radfahrer an

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Bahnhofstraße/Hansestraße ist am Freitagmorgen ein 51-jähriger Radfahrer verletzt worden. Ein 43-jähriger Autofahrer hatte kurz nach 7 Uhr mit seinem BMW von der Bahnhofstraße nach links in Richtung Bahnhof abbiegen wollen und dabei die Vorfahrt des Radlers, der bei Grün über die Radfahrerfurt gefahren sei, missachtet. Der 51-Jährige zog sich bei dem Sturz vor allem Abschürfungen zu.

50-Jähriger verstirbt am Bahnhof

Rotenburg. Am frühen Donnerstagmorgen ist ein 50-jähriger Mann im Bereich der Toiletten am Rotenburger Bahnhof verstorben. Er war dort kurz nach 6 Uhr früh von Passanten im bewusstlosen Zustand gefunden worden. Bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte leistete ein 25-jähriger Mann erste Hilfe. Den Einsatzkräften gelang es trotz einer Reanimation nicht, das Leben des 50-Jährigen zu retten. Der Mann verstarb vor Ort. Die näheren Umstände seines Todes sind noch nicht abschließend geklärt. Bislang deutet jedoch nichts auf ein Fremdverschulden hin.

Brand in der Bahnhofsunterführung

Rotenburg. In der Nacht zum Freitag ist es am Rotenburger Bahnhof zu einem Brand in einer Fußgängerunterführung gekommen. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei kurz nach 1 Uhr sei ein Betreten der verqualmten Unterführung kaum möglich gewesen. Bei den Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr zwei Brandherde. Durch die Flammen wurde dort gelagertes Baumaterial für Umbauarbeiten zum Teil zerstört. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizei unter Telefon 04261/947-0 entgegen.

Radfahrer fährt Seniorin an und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Zeven. Nach einer Unfallflucht in der Straße Auf dem Quabben sucht die Zevener Polizei nach einem noch unbekannten Radfahrer. Er sei am Mittwochnachmittag auf dem Gehweg zu nah an einer 71-jährigen Fußgängerin vorbeigefahren und habe die Seniorin mit dem Fahrradlenker am Oberkörper gestreift. Dadurch sei die Gehhilfe der Frau weggeschleudert worden. Die 71-Jährige kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unbekannte kümmerte sich nicht um die Frau und fuhr weiter. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04281/9306-0.

Auto am Nord-West-Ring aufgebrochen

Zeven. Am Donnerstagabend ist im Nord-West-Ring ein Auto aufgebrochen worden. Gegen 20 Uhr schlug ein noch unbekannter Mann auf dem Parkplatz von Pizza Flitza die Scheibe der Beifahrertür eines roten VW up! ein und holte eine beigefarbene Stofftasche heraus, in der sich ein Smartphone der Marke Xiaomi Redmi9, eine Geldbörse mit Bargeld und Schlüssel befanden. Der Täter sei in unbekannte Richtung davongelaufen. Die Polizei spricht von einem Schaden von über eintausend Euro.

