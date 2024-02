POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots) - USLAR (ke) Försterweg, 13.02.2024, 17:40 Uhr Im Begegnungsverkehr kommt es zwischen einem unbekannten PKW-Fahrer/in und einer 42-jährigen PKW Fahrerin aus Uslar zur Kollision der jeweiligen Außenspiegel. Der unbekannte PKW-Fahrer/in entfernte sich vom Unfallort ohne die Feststellung seiner Personalien. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar Tel:. 05571-80060 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

