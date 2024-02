Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnung

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Katlenburg, Eichengrund, Dienstag, 13.02.2024, 11.00 - 21.30 Uhr

KATLENBURG (Wol) - Schmuck gestohlen.

Am Dienstag konnten unbekannte Personen in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses einbrechen. Die Personen gelangten gewaltsam über ein Fenster in die Wohnung und konnten dort Schmuck stehlen.

Der Wert des Schmucks wird auf 400 Euro geschätzt. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell