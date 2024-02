POL-NOM: Grünschnitt unerlaubt abgeladen

Northeim (ots) - Moringen, Lange Straße, Montag, 12.02.2024, 14.00 Uhr bis Dienstag, 13.02.2024, 12.00 Uhr MORINGEN (Wol) - Im Zeitraum von Montag ca. 14.00 Uhr bis Dienstag ca. 12.00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Langen Straße in Moringen. Der Pkw Renault der 41-jährigen Geschädigten war im oben genannten Zeitraum in einer Parkbucht vom Kreisel kommend in Fahrtrichtung Neue Straße geparkt und ...

