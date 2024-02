POL-NOM: Verdacht einer Fahrt unter Betäubungsmitteln

Northeim (ots) - Kalefeld OT Willershausen, Fürst-Wildrich-Straße, Freitag, 09.02.2024, 20.00 - 23.20 Uhr WILLERSHAUSEN (Wol) - Zeuginnen und Zeugen gesucht. Am Freitag kam es in der Fürst-Wildrich-Straße in Willerhausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der Einbruch fand im Zeitraum von 20.00 - 23.20 Uhr statt. Unbekannte Personen konnten gewaltsam über ein Fenster in das Haus gelangen. Dort konnten sie ...

mehr