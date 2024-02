Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruch in Willershausen

Northeim (ots)

Kalefeld OT Willershausen, Fürst-Wildrich-Straße, Freitag, 09.02.2024, 20.00 - 23.20 Uhr

WILLERSHAUSEN (Wol) - Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Am Freitag kam es in der Fürst-Wildrich-Straße in Willerhausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Der Einbruch fand im Zeitraum von 20.00 - 23.20 Uhr statt. Unbekannte Personen konnten gewaltsam über ein Fenster in das Haus gelangen. Dort konnten sie Bargeld und Schmuck im Wert von über 10.000 Euro entwenden. Zudem kam es zu einem Sachschaden von geschätzt 2.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell