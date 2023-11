Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ronnenberg-Benthe: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall auf der Bundesstraße (B) 65 lebensgefährlich verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw im Ronnenberger Ortsteil Benthe ist am Mittwoch, 15.11.2023, ein 30 Jahre alter Mann aus Seelze lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr ein 45-jähriger Mann mit seinem 46 Jahre alten Beifahrer in einem BMW die B 65 aus Richtung Everloh kommend in Richtung Empelde. Zur selben Zeit befuhr ein 30-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Kreuzung Benther Straße/ Gergarten im Ronnenberger Ortsteil Benthe beabsichtigte der BMW nach links in Richtung Gergarten abzubiegen und kollidierte mit dem in Richtung Everloh fahrenden Motorrad der Marke Suzuki. Bei dem Zusammenstoß wurde der Krad-Fahrer von seiner Maschine geschleudert und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch Notarzt und Rettungsdienst wurde der Suzuki-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des BMW blieben bei dem Unfall unverletzt.

Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf rund 6.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die B65 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Pkw-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Verkehrsunfalls. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und das Krad nicht zugelassen war. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /rod, nash

