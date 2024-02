Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bodenverunreinigung nach Ölwechsel in der Feldmark von Billerbeck/ Unerlaubter Umgang mit Abfällen/ Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Rei)37574 Einbeck, Gemarkung Billerbeck. Bei dem Tatort handelt es sich um einen Feldweg seitlich der L592 zwischen Opperhausen und Billerbeck auf Höhe der Auetalbrücke(ICE-Trasse). Feststellungszeit: Sonntag, 04.02.2024, 12:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft machte am genannten Ort einen offensichtlichen Ölwechsel und hinterließ das Altöl und einen benutzten Ölfilter zurück. Anhand des Ölfilters kommen folgende Fahrzeuge in Betracht: Ford Transit/ Turneo, Peugeot Boxer, Citroen Jumper/Relay oder Land Rover Defender. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um die Kategorisierung Van oder Transporter. Es wird um sachdienliche Hinweise von verdächtigen Personen und Fahrzeugen gebeten, da Ermittlungen wegen Bodenverunreinigung bzw. Unerlaubte Abfallentsorgung aufgenommen wurden. Hinweise bitte an die Polizei Bad Gandersheim Tel. 05382-95390.

