POL-NOM: Kupferdiebstahl

Uslar (ots) - USLAR, (go), MÜHLENSTRASSE, Sonntag, der 11.02.2024, 07:21 Uhr. Ein 44 jähriger aus Trendelburg brachte eine, für einen anderen PKW ausgegebene, HU Plakette an einem nicht zugelassenen PKW an. Weiterhin wurde die Plakette, ohne Vorführung bei einer Prüfstelle, durch eine weitere Plakette überklebt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

