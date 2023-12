LPI-J: Graffiti-Schmierereien

Apolda (ots) - In der Zeit vom 24.12.2023 auf den 25.12.2023 kam es in Apolda in der Liebknechtstraße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. In der angegebenen Tatzeit touchierte ein unbekanntes Fahrzeug das Firmenfahrzeug des Geschädigten. Dabei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca 350,00 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

