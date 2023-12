Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verfolgungsjagd

Bachra u. Eckartsberga (ots)

Am 25.12.2023, gegen 23:48 Uhr, bis 26.12.2023; 00:09 Uhr, befuhr ein augenscheinlich männlicher Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Bachra und sollte dort aufgrund einer defekten Kennzeichenbeleuchtung kontrolliert werden. Der Fahrer widersetzte sich jedoch den Anhalte-Signalen und flüchtete in Folge. Bei den weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht auf das geführte Fahrzeug ausgegeben waren. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt verloren die Beamten in der Ortslage Rothenberga zunächst die Sicht auf den Pkw-Fahrer. In Eckartsberga stellten die Beamten den flüchtigen Pkw parkend fest. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen mehr am und im Fahrzeug. Dieser war allerdings noch warm und unverschlossen. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt waren mehrere Dienststellen / Bundesländer betroffen. Im Pkw konnten diverse Dokumente aufgefunden werden, welche sodann auf den 39-jährigen Täter als Fahrzeugnutzer schlossen.

