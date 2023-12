LPI-J: Scheune eingestürzt

Weimar (ots) - Am Dienstagmittag wurde auf dem Platz der Demokratie ein VW mit Schweizer Kennzeichen festgestellt, dessen Beifahrerscheibe offensichtlich eingeschlagen wurde. Der Halter des Fahrzeuges konnte nicht erreicht werden, so dass unklar blieb, ob etwas aus dem Fahrzeuginneren entwendet wurde. Lediglich der entstandene Sachschaden konnte auf 2000 Euro beziffert werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

