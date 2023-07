Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei berät am Telefon zum Thema Einbruchschutz

Urlaubszeit ist bekanntlich Reisezeit. Voller Vorfreude auf Ihren Urlaub, sollten Sie vorab an die Sicherheit Ihres zu Hauses und Eigentums, in Ihrer Abwesenheit, denken. In der Urlaubszeit haben Einbrecher Hochkonjunktur. Ein leerstehendes Haus, ein überfüllter Briefkasten wirken verlockend für Diebe.

Wenn Sie vor Ihrem Urlaub noch wissen möchten,

- wie schnell ein Einbrecher in Ihre Wohnung gelangen kann

- ob eine Videokamera Einbrecher abschreckt

- welche Maßnahmen Sie vor der Abreise treffen können,

dann rufen Sie, am Montag, den 10.07.2023, beim Beratungszentrum der Polizei Trier, unter der Telefonnummer (0651) 201575 - 66, an. Unsere Fachberaterinnen und Fachberater beantworten Ihnen, im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr, in einem persönlichen Gespräch nicht nur Fragen zum Thema Einbruchschutz. Wir beraten Sie auch gerne, wie Sie sich im Urlaub vor Langfingern und Betrügern schützen können.

Gerne könne Sie einen kostenlosen Termin zur persönlichen Beratung bei Ihnen zu Hause vereinbaren. Hier zeigen Ihnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Beratungszentrums Schwachstellen in Ihrem Wohnobjekt auf. Anschließend werden Verbesserungs-/ Verhaltensvorschläge unterbreitet und mit Ihnen besprochen.

Anfragen zur persönlichen Beratung vor Ort bitte per E-Mail an beratungszentrum.trier@polizei.rlp.de.

