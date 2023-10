BPOLD-B: Bundespolizeidirektion Berlin erlässt Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen für ausgewählte Berliner Bahnhöfe

Autobahn 15 / Forst (ots) - Die Bundespolizei in Forst deckte am Dienstag die unerlaubte Einreise von 35 Personen auf. In diesem Zusammenhang nahmen die Einsatzkräfte einen Schleuser fest. Zwei Männer wiesen die Beamten am Abend nach Polen zurück. Eine Beamtin der Bundespolizei, welche sich nicht im Dienst befand, deckte gestern Mittag die Einschleusung von 33 Personen auf. Gegen 13:20 Uhr bemerkte sie in einem ...

mehr